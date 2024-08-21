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        Son dakika haberi Mazerete bağlı yer değişikliğinde flaş gelişme

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak ve 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 23:20 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:24
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        Mazerete bağlı yer değişikliğinde flaş gelişme
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda atamalarının yapılarak taleplerinin karşılandığını duyurdu.

        Bakanlıktan, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek."

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