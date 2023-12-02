Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Başkanlığı'na 2024 yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için başvuruda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Yavaş, Başkent'e gerçek hüviyetini kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yakında, seçimden önce sunduğumuz 100 projenin kaç tanesini gerçekleştirdik, kaç tanesini gerçekleştiremedik, bunların sunumunu yapacağımız büyük bir toplantı yapıp Ankara halkına söz verdiğimiz gibi hesap vereceğiz. Belediye Başkanlığımız süresinde Türkiye'ye örnek olacak, şimdiye kadar hiç uygulanmamış ve belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyu ve basın ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"TOPAL ÖRDEK OLARAK ADLANDIRILDIK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dürüst bir şekilde yönetilebileceğinin ispatını yaptıklarını kaydeden Yavaş, "Artık Belediye Meclisi'nde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Elbette çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı bir şekilde yönetimimiz de olmayacak. Ama Ankara halkına şunun müjdesini verebilirim; Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üstüne çok daha fazla belediye katmak suretiyle ve Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak suretiyle inşallah; tabiri caizse şimdiye kadar 'topal ördek' olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik, hizmet etmekten de geri kalmadık.

İnşallah Meclis'te çok sayıda belediye başkanımız ve belediye meclis üyemiz ile birlikte Ankara'yı bize emanet edilen şekilde, Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılması konusunda ne düşündüğü sorulan Yavaş, "Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük. Biz de yine birlikte çalışmak isteriz ama tabii ki takdir kendilerinindir, takdir Ankara halkınındır" dedi.