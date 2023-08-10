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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem - AFAD son depremler listesi

        Son dakika haberi Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 20:59
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        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

        Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı

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        SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PAYLAŞIM

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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