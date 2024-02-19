Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ferdi Durdu'nun haberine göre Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin kısa sürdüğünü ancak şiddetli hissettikleri ifade etti.

Depremden dolayı olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Zelyurt, ekiplerin saha taraması yaptıklarını söyledi.