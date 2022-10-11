Lavrov'dan Biden-Putin görüşmesi açıklaması

HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Biden ile olası görüşmeye karşı olmadıklarını belirtti ve eğer karşı taraftan teklif gelirse, G20'de bir araya gelme ihtimalinin değerlendirileceğini ifade etti.

Bir Rus kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, barış sürecine yardımcı olacak her türlü önerilere açık olduklarını belirterek "Tüm önerileri dinlemeye açığız ama sürecin bizi nereye götüreceğini önceden söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ ANGLOSAKSONLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR"

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki dahiliyetini de vurgulayan Lavrov "Görünen o ki Amerikanlar bu savaşa uzun zamandır defacto olarak dahiller. Bu savaş Anglosaksonlar tarafından kontrol ediliyor" dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.