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Son dakika haberi KYK yurtlarına ilişkin açıklama: Yıkılan bina yok

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlk yapılan tespitlerde Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalanların bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi

Giriş: 06.02.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: KYK yurtlarına ilişkin açıklama: Yıkılan bina yok
AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım meydana gelmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde, ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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