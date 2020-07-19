Son dakika haberi... 'Kocamda gözü var' cinayetine 'tahrik ve iyi hal' indirimi

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Trabzon'da "Kocamda gözü var" diyerek akrabasını öldüren kadının müebbet hapis cezası tahrik ve iyi hal indirimden 19 yıla düştü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'nde 4 Ağustos 2018 tarihinde güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'ı iş yerinin önünde bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'KARNIMDAKİ ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Emine Taşkın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son savunmasında ölen kadının karnındaki çocuğunu öldürmek istediğini söyleyen Taşkın, "Konuşmak için gittiğimde bana küfür ettiği için bıçakladım" diye konuştu.

Öldürülen Gülsün Taşkın

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti Emine Taşkın'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indiren mahkeme heyeti, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 19 yıl olarak açıkladı. Bu arada Emine Taşkın'ın cezaevinde doğum yaptığı ve bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE EŞİNE MESAJ ATMIŞTI

Emine Taşkın'ın, cinayetten saatler önce eşi Bekar Taşkın'a Gülsün Taşkın'ı kastederek "Onun fişini çekeceğim" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bu arada cinayetten 3 ay sonra, Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülmüştü. Bekar Taşkın'ı öldüren Nazım Taşkın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.