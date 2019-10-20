Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın da eşlik ettiği insani yardım operasyonu kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye gıda malzemesi, hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı.

Terör mağduru Tel-Abyad halkı ile ihtiyaçları hakkında konuşan Genel Başkan Kınık, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği sağlık tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Tel-Abyad ve Resulayn şehirlerinde toplam 3 yardım operasyonunda yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemelerini karşılayan Türk Kızılay, terörden arındırılan bölgelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdürecek.