Kırklareli'nde yolcu otobüsü faciası!

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Nilüfer Turizm firmasına ait Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

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