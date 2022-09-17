Keçiörengücü evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Caner Ak yönetti.

Müsabaka, 3-2'lik Ankara Keçiörengücü üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Olanare (K.K), Aykut ve Muharrem kaydetti.

Erzurumspor adına Eren Tozlu'nun iki golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Keçiörengücü, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

3 puanlı Erzurumspor ise 17. sırada kaldı.