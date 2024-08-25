Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kayseri'deki selde 1 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kayseri'deki selde 1 can kaybı!

        Kayseri'deki sel faciasında kaybolan Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

        REKLAM

        Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

        Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #kayseri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Habertürk Anasayfa