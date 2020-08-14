DHA

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44),Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. O günden bu yana eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31),11 gün sonra otomobilinde ölü bulundu. Mekki'nin vücudunda 20'nin üzerinde kesici alet izi tespit edildi.



Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Oturma izni olan ve ailesiyle birlikte iki yıldır Antalya'da yaşayan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki, Sarısu Mahallesi'nde kendisine ait dairenin kirasını almak için evden çıktı. Mohammed Mekki, kiracısı Vladamir Sharabaran ve ev arkadaşını ATM'den para çekmeleri için otomobiline aldı. Birkaç sokak gittikten sonra cep telefonuna gelen aramaya yanıt vermek için otomobilini yolun kenarına çeken Mohammed Mekki, telefondaki kişiyle Arapça ve Fransızca konuşurken, iki gençte otomobilden inerek sigara içmeye başladı.

EVE DÖNMEYİNCE EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Bu arada cep şubesinden hesabını kontrol eden Vladamir Sharabaran, kiraya yetecek kadar para olmadığını gördü. Durumu anlattığı Mohammed Mekki, kirayı daha sonra alabileceğini ifade ederek, gençleri evlerine gönderdi. Sonrasında evine dönmeyen Mekki'nin telefonu, saat 01.21'de tamamen kapandı. Eşine ulaşamayan Sarah Deramchi Mekki, ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

'KIZIMLA BİRLİKTE PERİŞAN OLDUK'

DHA'ya konuşan Sarah Deramchi Mekki, 4 yaşındaki kızıyla birlikte 10 gündür perişan olduğunu belirterek, "İki yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Eşimle hiçbir problemimiz yoktu. Antalya'yı çok seviyoruz. İnsanları çok güzel. Kimse ile sorunumuz yok. Burada kimseyi de tanımayız. Eşim ev ve arsa alıp satar. Emlak işi yapar. Saat 22.00 civarında 'Kiracıdan para alıp, hemen döneceğim' dedikten sonra evden çıktı. Saat 01.21'de telefonu kapandı. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Emlak ve alışveriş işlerinde ihtilaflı olduğu kişiler oldu. Kiradaki dairemize aracı olan E.A. isimli kişinin bize borcu vardı. Hatta 6 ay aldığı kirayı eşime vermemişti. Ayrıca ikametimizin yanındaki bir site görevlisi daire satışına aracılık yapmıştı. Eşimden komisyon istemişti. Eşim de vermediği için araları açılmıştı. Eşimin hayatından çok endişe ediyorum. Eşim çok güzel insan. Aracıyla birlikte kayboldu. Ben yabancıyım. Eşimin evden ayrılma durumu yoktu. Eşim evden kimlik, pasaport, kredi kartı, kıyafet almadan çıktı. Kızımla birlikte perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

KAYBOLDUKTAN YARIM SAAT SONRA KAMERALARA YANSIDI

Mohammed Mekki'nin kiraya verdiği dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına, Mekki ile kiracı genç ve arkadaşının siteden çıkıp otomobile biniş anları yansıdı. Mekki'nin otomobili ise kaybolduktan yaklaşık yarım saat sonra Kepez varyant civarındaki mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcu konumunda bir kişi otururken aracı kullananın yüzü ise seçilmiyor.

OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmından dışarı akan kan ve gelen kokuyu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, bagajda Mekki'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.

OTOMOBİLDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILDI

Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine ve bazı eşyalara el koydu. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekiciyle Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.

20'DEN FAZLA KESİCİ ALET YARASI

Burada Mekki'nin cansız bedeni üzerinde inceleme yapan polis, göğüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi. Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohammed Mekki'nin olay öncesi bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.

İş insanı Mohammed Mekki'nin eşi Sarah Deramchi Mekki, erkek kardeşiyle birlikte cesedi teşhis için geldiği Antalya Adli Tıp Kurumu'nda DHA'ya konuştu. 4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Sarah Deramchi Mekki, "Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.'dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir'de. Cenazeyi Cezayir'e götüreceğiz" dedi.