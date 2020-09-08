Konya'da bir firmada tarla sulama işlerinde çalışan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin (23),vatandaşı İhsan Nazari (23) tarafından 'dedikodu' nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, Konya-Adana karayolu üzerinde bulunan Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesinde meydana geldi. 3 Eylül'de saat 20.00 sıralarında bölgede faaliyet gösteren bir şirkete ait tarla içerisindeki su kuyusunda, sulama işlerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ
Bunun üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Samadi'nin uzun süredir şirkette sulama işlerinde çalıştığı, 31 Ağustos tarihinde gece saat 23.30 sıralarında tarlayı sulamak için kaldığı evden çıktığı ve bir daha geri dönmediğini, şirket yetkililerinin de Samadi hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu tespit etti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Samadi'nin cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu su kuyusundan çıkartılarak, morga kaldırıldı.
KARDEŞİ İLE BİRLİKTE PLANLAMIŞ
Soruşturmayı yürüten ekipler, Samadi'nin daha önce aynı şirkette çalışan ancak daha sonra işten çıkartılan vatandaşı İhsan Nazari ile aralarında husumet bulunduğunu tespit etti. Nazari'nin aynı şirkette çalışmaya devam eden kardeşi Akif Nazari ile olayı planladığını belirleyen polis, Akif Nazari'yi gözaltına aldı. İhsan Nazari'nin de Çumra ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis, ilçeye gitti. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Nazari ile polis arasında kovalamaca yaşandı. İhsan Nazari yaşanan kovalamaca sonucu girdiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.
'HERKES DEDİKODUMUZU YAPIYORDU'
İhsan Nazari ifadesinde, Aziz Samadi'nin çevresine kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini anlattığını ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Aziz, çevresine benimle cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış. Herkes dedikodumuzu yapıyordu. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Olay günü şirkette çalışmaya devam eden kardeşimi arayarak Aziz Samadi'ni sulamaya hangi saatte gideceğini öğrendim. O saatte tarlada pusu kurdum. Motosikletle gelen Aziz Samadi'nin başına taşla vurup yere düşürdüm. Daha sonra defalarca bıçakladım. Cesedi kimse bulmasın diye toprak yol altındaki su kuyusuna attım. Kanlı toprağı da tarladan temizledim" dedi.
KARDEŞİ SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden İhsan Nazari çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akif Nazari adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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