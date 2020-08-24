Son dakika haberi... Bu nasıl vicdansızlık! Silahla vurdular! Kaybolan köpek vurulmuş halde buldu

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ali Bilgin (54),iki gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu.

İzmit Yassıbağ Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı.

Bilgin, iki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulduğu köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikâyette bulunan Bilgin, köpeğini tabancayla yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.