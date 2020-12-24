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Son dakika haberler... İranlı General Süleymani’nin suikast öncesine ait yeni görüntü yayınlandı

ABD'nin hava saldırısıyla 3 Ocak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani'nin suikasttan yarım saat önceye ait yeni görüntüleri yayınlandı. Görüntüde, Kasım Süleymani’nin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı

24.12.2020 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kasım Süleymani suikastı öncesine ait yeni görüntü! - Haberler
Kasım Süleymani suikastı öncesine ait yeni görüntü!
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DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Irak'ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayınlandı.

DHA'nın haberine göre, İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani’nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymani’nin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı.

Videoda ayrıca Süleymani'nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü. Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İran yönetimi ABD'nin Irak’ta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani'nin Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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