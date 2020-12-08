Kartal'da çöken apartman için istenen cezalar belli oldu!

DHA

Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olarak kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü 2019 yılına kadar görev yapan 31 belediye görevlisi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.