Dış basında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun sezon başına 200 milyon Euro maaş ile Suudi Arabistan ekibine imza attığı iddia edildi.

Benzama'nın transferi bu video ile açıklandı:

Real Madrid'de bu sezon 43 maça çıkan Benzema takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Karim Benzema, henüz 21 yaşındayken Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasını terlettiği günden bu yana 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Tecrübeli golcü, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası gibi kupaları Madrid formasıyla kaldırmıştı.