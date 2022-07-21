Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."