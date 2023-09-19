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        Haberler Gündem Son dakika haberi: İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!

        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!

        İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı´na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk´un da cansız bedenine ulaşıldı. Valilikten baraj gölündeki 3 mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:37 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:41
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        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
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        İzmir'de geçen cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi´ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        HELİKOPTERLE BAĞLANTI KESİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3´ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi.

        BARAJA DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

        Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti.

        İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar´ın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

        TÜRK MÜRETTEBAT İÇİN HAVZA TARANDI

        Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk´nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk´a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

        VALİLİK: TÜRK MÜRETTABATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İzmir Valiliği´nden bugün yapılan açıklamada Tutuk´un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SON BULDU

        Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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