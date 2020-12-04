Yunanistan'ın Samos adasında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samos'ta meydana gelen deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9,9 km derinliğinde oldu.

Ayrıntılar geliyor..

İşte Kandilli son depremler tablosu: