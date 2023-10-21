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        Haberler Gündem Son dakika haberi: İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! - Deprem haberleri

        Son dakika haberi İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

        İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre; 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:32
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        İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.53'te Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 9,23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde de hissedildi.

        Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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