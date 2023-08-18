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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da taksicinin darp ettiği adam öldü!

        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!

        İstanbul Beyoğlu'nda, taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada taksici tarafından darp edildi. Olay sırasında yere düşüp başını kaldırıma çarpan Doumane hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:57
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        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
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        İstanbul'da olay, 14 Ağustos Pazartesi saat 10.40 sıralarında, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi.

        TAKSİCİ BOĞAZINI SIKIP TEKME ATTI

        Hayatını kaybeden Fas uyruklu Jamal Doumane.
        Hayatını kaybeden Fas uyruklu Jamal Doumane.

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; Fas uyruklu Jamal Doumane, hareket halindeki taksiye yumruk attı. Bunun üzerine aracından inen taksi şoförü Doğan G., Jamal Doumane’nin boğazını sıkarak tekme atmaya çalıştı.

        ELİYLE İTİP YERE DÜŞÜRDÜ

        Daha sonra Doumane, elindeki poşeti kendi arabasına bırakıp Doğan G.’nin üzerine doğru gitti. Doğan G., Doumane’yi eliyle iterek düşürdü. Tartışmayı gören vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

        YUMRUK VE TEKMEYLE DARP ETTİ

        Çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen Doumane, taksi şoförü Doğan G.’nin peşinden gitti. Daha sonra Doğan G, Doumane’ye yumruk ve tekme atıp yere düşürdü. Taksici olay yerinden ayrıldı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        Taksi şoförü Doğan G., adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.
        Taksi şoförü Doğan G., adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.

        Yerde baygın halde yatan Doumane’nin yanına gelen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Doumane’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Fas uyruklu Jamal Doumane’nin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        ADLİ KONTROLLE EV HAPSİ VERİLDİ

        Taksi şoförü Doğan G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.

        #Taksici darp etti
        #Son dakika haberler
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