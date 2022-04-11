Son dakika gelen haberlere göre; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4,5; AFAD ise 4,4 olarak açıkladı.
Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem panik yarattı.
Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
SON DEPREMLER
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