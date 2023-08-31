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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!

        Son dakika haberi İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!

        İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:24
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        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı.

        Buna göre e-scooterların vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi.

        Kararla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

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