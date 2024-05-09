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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail heyeti Kahire'den ayrıldı

        Son dakika haberi İsrail heyeti Kahire'den ayrıldı

        İsrailli yetkili: Kahire'deki heyet ateşkes teklifine ilişkin çekincelerini aracılara sunarak kentten ayrıldı, Refah ve Gazze'deki diğer operasyonlar sürecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:00
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        İsrail heyeti Kahire'den ayrıldı
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        İsrailli bir yetkili, Kahire'deki heyet ateşkes teklifine ilişkin çekincelerini aracılara sunarak kentten ayrıldığını söyledi.

        Reuters'ın haberine göre adı açıklanmayan yetkili, Refah ve Gazze'deki diğer operasyonların süreceğini ifade etti.

        Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas heyetinin de iki gün süren müzakere turundan sonra Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

        Hamas ve İsrail heyetlerinin devam eden anlaşmazlıkları istişare etmek üzere Kahire'den ayrıldıklarına işaret edilen haberde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen dolaylı müzakerelerin yeni turuna ilişkin bilgi verilmedi.

        Haberde, şu ifadelere yer verildi:

        "Mısır ve diğer arabulucular, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ışığında tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için çabalarını sürdürüyor."

        ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

        Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

        Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

        Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

        İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

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