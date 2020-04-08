Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Suriye uyruklu M.A.'ya ait evde hırsızlık olayı yaşandı. Olay 13 Mart günü meydana geldi. Eve gelen M.A., içinde 11 kilogram altın ve 140 bin Euro paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını gördü. M.A. hemen olayı polise bildirdi.

BİNAYA GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Evde inceleme yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapıda bir zorlamanın olmadığını gördü. Polis apartmanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Olay günü binaya giren şüpheli 3 kadının görüntülerine ulaşıldı. Apartmanın asansörüne saat 12.00 sıralarında biri bastonlu çarşaflı iki kadın bindi. Bir süre sonra başka bir kadın da elinde bavulla binaya girdi. 3 kadının peş peşe çıktığı belirlendi.

HIRSIZLAR TEMİZLİĞE GELEN KADINLAR ÇIKTI

Polisin çalışması sonucu şüphelilerin kimliği kısa sürede tespit edildi. Evdeki duvara gömülü kasayı çalan şüphelilerin M.A.'nın evine temizlik için gelen kadınlar olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Itıdal K. (28),Seyhan Nur Ü. (22),Aybegüm Ü. (31) ve kadınlara yardımcı olan Abobaker A. (32) ile Abdullan A. (28) yakalandı. Çalınan 11 kilo altın ve dolara çevrilen 140 bin Euro değerinde paranın tamamı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.