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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz

        Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:04
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        Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10, Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 olmak üzere 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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