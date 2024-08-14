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Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlarının başkanlık edeceği toplantının amacı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması.