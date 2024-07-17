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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İnsan tacirlerine bir darbe daha!

        Son dakika haberi İnsan tacirlerine bir darbe daha!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:29
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        İnsan tacirlerine bir darbe daha!
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