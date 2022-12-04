İçişleri duyurdu! Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında seyir halinde tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uygulama kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci de bulunuyor.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi."