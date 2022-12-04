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Son dakika haberi İçişleri duyurdu! Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar

İçişleri Bakanlığı, "Aralarında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı" açıklamasında bulundu

Giriş: 04.12.2022 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İçişleri duyurdu! Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar
İçişleri duyurdu! Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında seyir halinde tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uygulama kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci de bulunuyor.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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