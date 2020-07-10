Husumetlisi Berattin Çümen’i bıçaklayarak öldüren öldüren eski gazeteci Ersin Kalkan'a istenen ceza belli oldu. Savcı, eski gazeteci için haksız tahrik uygulanmasını istedi.
ARALARINDA HUSUMET VARDI
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Kalkan ile Berattin Çümen arasında eskiye dayalı husumet olduğu belirtildi.
İKİ TOKAT ATMIŞ
Olay günü her iki şahısın karşılaştıkları belirtilen iddianamede, Berattin Çümen’in, şüpheli Ersin Kalkan'ın arkasından yaklaştığı ve üzerine hamle yaptığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Çümen'in, Ersin Kalkan'ın yüzüne tokat attığı ve hakaret ettiği öne sürüldü.
BIÇAĞI BOĞAZINA SAPLADI
İkili arasında tartışma yaşandığı çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılmaya çalışıldığı sırada şüpheli Ersin Kalkan'ın yanında bulunan bıçağı Berattin Çümen'in boynuna sapladığı ifade edildi. İddianamede, hastaneye kaldırılan Berattin Çümen'in hayatını kaybettiği anlatıldı.
İKİ KERE YUMRUK ATMIŞ
Şüpheli Ersin Kalkan savunmasında hayatını kaybeden Berattin Çümen'in, kendisine iki kere yumruk attığını ve hakaret ettiğini belirterek, "Mahalledeki gençlerden Umut isimli şahıs bizi ayırdı. Ölen şahıs, Umut'u yere fırlattı. Kaçtığım esnada maktul yakama yapıştı. Boğazımı sıktı. Ben de can havliyle nefessiz kalınca ellerini çözmeye çalıştım. Başaramadım. Cebimdeki çakıyı Çümen'in eline doğru saplamaya çalıştım. Ansızın elini kaldırınca o boşluktan boğazına denk geldi" dedi.
MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA DEĞİL
Ersin Kalkan'ın, ölen Beraattin Çümen'in, kendisinin boğazını sıktığını, nefes alamadığı yönündeki ifadesinin kendisine ait hastane raporuyla çeliştiği belirtilen iddianamede, şüphelinin eylemenin meşru savunma kapsamına kalmadığı anlatıldı.
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, olayda hayatını kaybeden Berattin Çümen'in şüpheliye saldırmış olması nedeniyle Ersin Kalkan lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiği belirtildi. Şüpheli Ersin Kalkan'ın maktülden kaynaklanan haksız davranışın oluşturduğu eylemin etkisi altında kalarak kasten öldürme suçunu işlediği ifade edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılaması istendi.
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