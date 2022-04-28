Herson'da art arda patlamalar

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin merkezine çok sayıda roket isabet etti. Kentte bir dizi patlama meydana geldi.

Rus işgali altındaki şehirde bulunan bir muhabir, patlamaların televizyon istasyonunun yakınında meydana geldiğini söyledi.

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