Stoper takviyesi için üst düzey isimlerle görüşen Trabzonspor’un listesine yeni biri daha girdi: Axel Tuanzebe…

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Karadeniz ekibi Manchester United’la 24 yaşındaki oyuncunun transferi için masaya oturacak. Ada basını, Bordo-Mavililer’in kısa süre içinde harekete geçeceğini ve Devler Ligi faktörü nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Tuanzebe haricinde de 3-4 isimle görüşen Bordo-Mavililer, önceliği ise United’lı yıldıza verecek. Sebebi ise; Kırmızı-Şeytanlar’ın menajeri Ten Hag’ın oyuncuyu kadroda düşünmemesi…

Geçtiğimiz haftalarda da adı Karadeniz ekibiyle anılan Tuanzebe, son iki sezonunu Aston Villa ve Napoli’de kiralık olarak geçirdi. Kongo asıllı İngiliz oyuncu, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapıyor.