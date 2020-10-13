İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında “gizlilik kararı” alındığı öğrenildi.