Son dakika haberi Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı
Hamas'ın silahlı kanadı Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu Tel Aviv'de sirenlerin çaldığını bildirdi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının birinci yıl dönümünde devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas'ın askeri kanadı İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu Tel Aviv'de sirenlerin çaldığını bildirdi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.