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        Haberler Gündem Gümüşhane sallandı | Gümüşhane'de deprem son dakika deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika haberi Gümüşhane'de deprem

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:59
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        Gümüşhane'de deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

        Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        VALİ TANRISEVER'DEN AÇIKLAMA

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

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