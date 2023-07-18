Son dakika haberi Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Litvanya temcilcisi Zalgiris oldu
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.
0-0'lık ilk maçın rövanşında Struga'yı 2-1'lik skorla geçen Litvanya temsilcisi Zalgiris, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi oldu.
Zalgiris'e turu getiren golleri Kendysh ve Radic (k.k) kaydetti. Struga'nın tek golü penaltıdan Ibraimi'nin ayağından geldi.
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.