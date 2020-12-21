Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

ETEBO ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

MUSLERA'NIN TEDAVİSİNE SAHA DÖNÜŞ PROGRAMI İLE DEVAM EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada; sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera'nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edildiği bildirildi. Deneyimli file bekçisinin pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlandığı belirtildi.