Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Nadal karşılaştı.
Nadal, üst üste servis kırarak başladığı maçın ilk setini oyun vermeden 6-0 ile hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti. Oyuna ağırlığını koymaya devam eden Nadal, ikinci seti 6-2'lik skorla kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Servis performansı beklentilerin altında kalan Djokovic, kısa toplardan kazandığı puanlarla maça tutunmaya çalışsa da rakibine karşı oldukça zorlandı.
İlk iki setin aksine üçüncü set, başa baş mücadeleye sahne oldu. Buna rağmen Djokovic'in maç boyunca yaptığı basit hatalar, üçüncü sette de devam etti. Karşılaşmada büyük ölçüde üstünlük kuran Nadal, üçüncü seti 7-5, 2 saat 41 dakika süren mücadeleyi de 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
100. GALİBİYET, 13. ŞAMPİYONLUK
Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Nadal, turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Bir grand slam turnuvasında en fazla şampiyonluk elde eden isim olarak öne çıkan Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra Fransa Açık'ta 13. defa şampiyonluk yaşadı.
İspanyol raket, Djokovic'i finalde yenerek turnuvadaki 100. galibiyetini aldı. Fransa Açık'ta bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim oldu. Erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da 100 galibiyete ulaşan tek isim olmayı başarmıştı. Kadınlarda ABD'li tenisçiler Serena Williams ve Chris Evert, ABD Açık'ta, Martina Navratilova da Wimbledon'da 100 galibiyeti görmüştü.
ŞAMPİYONLUK SAYISINDA FEDERER'İ YAKALADI
Nadal, Fransa Açık şampiyonluğuyla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaştı.
İspanyol tenisçi, bu zaferiyle grand slam turnuvalarında tek erkeklerin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi Federer'i yakalamayı başardı.
SET VERMEDEN 4. ŞAMPİYONLUK
Turnuvada rakiplerine set vermeden zafere ulaşan Nadal, bir ilke daha imza attı.
Nadal, grand slam turnuvalarında set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.
Fransa Açık'ta daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında da set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan İsveçli Bjorn Borg ile paylaştığı rekoru kırdı.
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