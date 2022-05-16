Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Ankara'ya geliyor

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NATO üyesi olmak isteyen iki İskandinavya ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları; Türkiye'nin üye olmalarına soğuk baktığını açıklamasının ardından Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO sürecine ilişkin "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine kapıyı kapatmadığını ancak ulusal güvenlik endişelerinin ciddiye alınmasını gerektiğini söylemişti.

Rusya da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçları olacağını ve gerilimi artıracağını açıklamıştı.

NATO'ya bir ülkenin kabulü için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor.