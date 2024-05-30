Son dakika haberi Fidan, Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'daki gayriresmi NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre görüşmede Gazze'de ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci ele alındı. Kaynaklar, ikilinin Ukrayna ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ile Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirdiğini aktardı
Giriş: 30.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:02
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