Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."

2019'da Jeonbuk Hyundai'dan 5 milyon 250 bin euro karşılığında Beijing Guoan'a transfer olan Min-jae Kim, 32 kez Güney Kore A Milli Takımı'nın formasını terletti.