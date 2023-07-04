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Fenerbahçe yeni sportif direktörünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni imzayı duyurdu. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiği duyuruldu

Giriş: 04.07.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe yeni sportif direktörünü açıkladı - Mario Branco kimdir?

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.
19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.
Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.
Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.
Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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