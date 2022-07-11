Fenerbahçe, Watford'dan forvet oyuncusu Tiago Çukur'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."