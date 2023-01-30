Fenerbahçe Oosterwolde transferini açıkladı!

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde´nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwolde´ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İmzaların atılmasının ardından Jayden Oosterwolde ise yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.''

''Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, güçlü fiziği ve sürati ile dikkat çekiyor. Parma'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika görev alıp 1 kez ağları havalandırdı.

"GÜÇLÜ, HIZLI, DAYANIKLI"

İtalya'da Parma'yı yakından takip eden TMW muhabiri Simone Lorini, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'yi Habertürk Spor'a yorumladı:

Oosterwolde fiziksel olarak çok güçlü, atletik yapısı onun en önemli özelliği. Güçlü, hızlı ve dayanıklı. O adeta futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu. Teknik anlamda öğrenmeye açık bir oyuncu.

Parma'daki ilk yılında beni en çok şaşırtan şey; İtalyan futbolunun basit olmayan taktik kavramlarını hızlıca öğrenmesiydi. Savunma alanında geliştirmesi gerekenler var ama bek desteğiyle hücum oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel.