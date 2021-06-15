Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Kanarya, geçtiğimiz sezon Darmstadt 98'de forma giyen santrfor Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun" ifadeleri kullanıldı.

İLK SÖZLERİ

Serdar Dursun imzanın ardından şunları söyledi:

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu büyük taraftarın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Sezonu iyi şekilde tamamlamıştım. Fenerbahçe'nin adını duyunca, ailecek çok heyecanlandık. Yakında bir oğlumuz olacak, onun bereketiyle inşallah Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim."

Serdar Dursun kimdir?

Yaş: 29

Boy: 1,90 m

Doğum yeri: Hamburg / Almanya

Uyruk: Almanya / Türkiye

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Sağ ayak

Oynadığı takımlar: Hannover 96 II, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt

Güncel piyasa değeri: 1.50 milyon Euro

Performans bilgileri:

36 maç 29 gol 8 asist (20/21)

36 maç 19 gol 6 asist (19/20)

35 maç 11 gol 7 asist (18/19)

29 maç 4 gol 1 asist (17/18)