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Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki takviyelerine bir yenisini daha ekleyerek Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İŞTE O AÇIKLAMA "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4,5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK Fenerbahçe Kulübü, Emre Demir transferi için Barcelona'ya herhangi bir bosnervis bedeli ödemeyecek. Öte yandan Barcelona Kulübü ise sarı-lacivertlilerin Emre için sonraki satıştan %20 pay ödeyeceğini duyurdu.

"GELECEĞE YATIRIM" Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, “Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

"ÇOK MUTLUYUM" Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı. Öte yandan genç oyuncu sağlık kontrolünden de geçirildi.

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