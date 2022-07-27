Güney Koreli savunma oyuncusu Kim-Min-jae'yi 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe, son yıllardaki önemli transfer kazançlarından birine daha imza attı. Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas, Muriqi ve Kim'in transferinden önemli bir gelir elde etti. İşte o transferler:

ELJİF ELMAS

2017-18 sezonunda Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, 2019'da İtalyan ekibi Napoli'ye 16,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı. Makedonyalı oyuncunun transferinden ise Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyon 20 bin Euro girdi.

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe bir yıl sonra ise bu kez Vedat Muriqi'nin transferinde büyük bir kazanç elde etti. 2019'da Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kosovalı oyuncu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, bu transferden tam 14.4 milyon Euro kâr etti.

KİM MIN-JAE

Geçen sezon ise Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın adeta Fenerbahçe'ye hediye ettiği Kim Min-jae, Napoli ile sözleşme imzalarken Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli savunma oyucusu, 18,05 milyon Euro 'serbest kalma maddesi' kullanılarak Çizme ekibine imza attı. Fenerbahçe bu transferden ise 15,05 milyon Euro kazanç sağladı.

45 MİLYON EURO KÂR

Fenerbahçe, Elmas, Muriqi ve Kim transferleri için toplam 8 milyon 780 bin Euro bonservis bedeli öderken, 3 oyuncunun satışından kasaya toplam 54 milyon 250 bin Euro girdi. 45 milyon 470 bin Euro transfer kazancı sağlamış oldu.

* Rakamlar transfermarkt verilerinden alınmıştır.