SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti! Mesut Özil neden gitti ve ne oldu? - Fenerbahçe haberleri son dakika

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı. Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi. İsmail Kartal döneminde 29 Mart 2022'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut takıma veda etti.

37 kez sarı-lacivertli formayı terleten Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024'e kadar sürüyordu.