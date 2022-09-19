Fener demek gol demek!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, istatistikleri de altüst etti.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başında 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'nin gösterdiği performans akıllara 103 gol ile rekor kırdığı 1988-1989 sezonunu getirdi. Fenerbahçe söz konusu sezonda ilk 6 haftada 13 gol atarken, bu sezon ilk 6 haftada tam 20 gol atması taraftarların iştahını kabarttı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son şampiyonluğunda (2013-2014) ise ilk 6 haftada 16 gol kaydetmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, 3. eleme turu, play-off turu ve grupta oynadığı 6 maçta da 14 gol atma başarısı gösterdi.

AVRUPA'DA DA EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM Ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu. Zirvede ise 7 maçta 25 gol atan Fransız devi PSG bulunuyor. 20 GOL ATILAN 6 MAÇ Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-6

Fenerbahçe - Adana Demir: 4-2

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - Alanyaspor: 5-0

GOL DAĞILIMI Enner Valencia - 7

Joshua King - 2

Arda Güler - 2

İrfan Can Kahveci - 1

Joao Pedro - 1

Emre Mor - 1

Diego Rossi - 1

Miguel Crespo - 1

Gustavo Henrique - 1

Miha Zajc - 1

Ezgjan Alioski - 1

Mergim Berisha - 1 JESUS 20 GOL İÇİN NE DEDİ? "6 lig maçında 20 gol attık. Daha iyi de olabiliriz. Rekorların ancak şampiyon olursak önemi var. Fenerbahçe için oynadığı rakibin kim olduğunun bir önemi yok." SON 20 SEZONUN RAKAMLARI (Ligin ilk 6 haftasında Fenerbahçe'nin attığı gol sayıları ve topladığı puanlar) 2022/23 - 20 gol / 13 puan

2021/22 - 8 gol / 13 puan

2020/21 - 10 gol / 14 puan

2019/20 - 11 gol / 11 puan

2018/19 - 6 gol / 7 puan

2017/18 - 14 gol / 11 puan

2016/17 - 11 gol / 8 puan

2015/16 - 10 gol / 13 puan

2014/15 - 7 gol / 10 puan

* 2013/14 - 16 gol / 15 puan

2012/13 - 6 gol / 9 puan

* 2011/12 - 12 gol / 16 puan

2010/11 - 17 gol / 10 puan

2009/10 - 12 gol / 18 puan

2008/09 - 8 gol / 6 puan

2007/08 - 6 gol / 9 puan

* 2006/07 - 16 gol / 13 puan

2005/06 - 13 gol / 14 puan

* 2004/05 - 16 gol / 16 puan

* 2003/04 - 15 gol / 13 puan * Şampiyon olduğu yıllar